Губернатору Борису Дубровскому – 60. Свой юбилей он отметит в Ялте

Сегодня, 22 ноября, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому исполняется 60 лет. Свой юбилей он отметит в Ялте, принимая участие в работе президиума Госсовета.

Борис Александрович родился в 1958 году в Магнитогорске в семье работника коксохимического производства Магнитогорского металлургического комбината Александра Владимировича Дубровского и бухгалтера-товароведа Валентины Алексеевны.

Сын, как и отец, отдал комбинату большую часть своей трудовой жизни – 35 лет, а затем решил завоевывать новые высоты. Он начал свою трудовую деятельность в 17 лет (в 1976 году) на ММК учеником контролера первого разряда отдела технического контроля и дошел до генерального директора (занимал эту должность с мая 2011 года по январь 2014 года). В январе, получив предложение возглавить регион, Борис Александрович в возрасте 55 лет круто изменил привычный жизненный уклад и начал осваивать новые сферы, ранее ему практически не знакомые.

Еще во время работы на ММК без отрыва от производства Дубровский с отличием окончил Магнитогорскую горно-металлургическую академию по специальности «обработка металлов давлением» и затем академию народного хозяйства при Правительстве РФ. «Да, всю жизнь давил», - рассказывал президенту Борис Дубровский на первой встрече. На что глава государства ему ответил: «Думаю, что эти навыки вам пригодятся и на новом месте в качестве губернатора Челябинской области».

Пригодились, и не единожды. Решение некоторых застарелых проблем, копившихся годами, ему удавалось продавить. Во многом благодаря напористости, настойчивости и упёртости (в лучшем понимании этого слова) Дубровского регион получил право на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Правда, скептики до сих пор не устают пророчить полный провал затеи (а желающих покритиковать, поязвить гораздо больше, чем тех, кто верит в успех).

В начале своей губернаторской карьеры Борис Дубровский учил руководителей территорий: «Если хотите быть главами - ваши окошки в администрациях должны светиться до 11 часов вечера. Властям надо пахать!». Сам он пахать умеет, а вот его подчиненные далеко не все готовы были стать «пахарями» и трудиться от зари до зари. В результате сроки выполнения поручений срывались. Так получилось и с курортом Кисегач. Отстоять его удалось, не дав застроить частными двысотками, а вот развивать пока не получается. Да губернатор это и сам признает, но не отступает.

И напоследок еще несколько высказываний Бориса Дубровского, которые помогут лучше понять его как человека и руководителя:

- Я не нуждаюсь в хвалебных отзывах, а хочу получить достоверную информацию

- Я конфликтный человек, но каждый раз у меня получается договариваться.

- Нужно проблемы переводить в задачи и эффективно их решать.

- Хотите преобразований – начните с себя.

- Хотите ландшафтную революцию? Я могу ее устроить, но все-таки я сторонник эволюции и системного подхода.

- Мыслим глобально, а действуем локально.

- Предприятия – как дети, они растут, когда их любишь.

- Я вас уверяю, рабочая профессия дает путевку в жизнь

- Я считаю, если человек не относится с любовью и уважением к детям и пожилым, ему не место в политике.

Борис Дубровский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области 15 января 2014 Указом Президента РФ (после досрочного сложения полномочий главы региона Михаила Юревича). Через восемь месяцев - 14 сентября – он был избран губернатором. За него отдали свои голоса более 996,2 тысячи жителей Челябинской области или 86,37% избирателей, пришедших на избирательные участки.