Новости Челябинска и
Челябинской области
15 Февраля 2019 13:01
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Информация о выбросе хлороводорода на ЧМК оказалась фейком

ГУ МЧС России по Челябинской области опровергло информацию о выбросе хлороводорода на ЧМК, назвав ее фейком.

«Информация не соответствует действительности! Аварии на предприятии не было, угрозы для населения и экологии нет! Не верьте вбросам со стороны непонятных источников. Вся информация о данном факте передана в правоохранительные органы», - заявили в региональном МЧС.

Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, сегодня, 15 февраля, с самого утра сотрудники министерства начали принимать звонки от граждан, которые просили подтвердить информацию о выбросах хлороводорода. Сообщение о выбросах распространилось через социальные сети со ссылкой на МЧС.

«Мы связались с главным управлением МЧС России по Челябинской области. Выяснилось, что сообщение не соответствует действительности. В социальных сетях распространяется фейковая информация», - сказал начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков.

 

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Виталий Безруков
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