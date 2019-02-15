Информация о выбросе хлороводорода на ЧМК оказалась фейком

ГУ МЧС России по Челябинской области опровергло информацию о выбросе хлороводорода на ЧМК, назвав ее фейком.

«Информация не соответствует действительности! Аварии на предприятии не было, угрозы для населения и экологии нет! Не верьте вбросам со стороны непонятных источников. Вся информация о данном факте передана в правоохранительные органы», - заявили в региональном МЧС.

Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, сегодня, 15 февраля, с самого утра сотрудники министерства начали принимать звонки от граждан, которые просили подтвердить информацию о выбросах хлороводорода. Сообщение о выбросах распространилось через социальные сети со ссылкой на МЧС.