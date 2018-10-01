«Интерсвязь» приобщает южноуральских школьников к высоким технологиям

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала – челябинская компания

«Интерсвязь» - выступила партнёром регионального технологического фестиваля «NAUKA 0+», состоявшегося на базе Челябинского государственного университета.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы

компании «Интерсвязь» Мария Гришанкова, приобщает «NAUKA0+» — крупнейший российский научно-популярный проект в области науки и технологий, который проводится ежегодно с 2013 года. Целью его организаторов является вовлечение в научную деятельность детей с самого раннего возраста. Проект позволяет школьникам почувствовать себя инженерами, изобретателями, привить интерес и любовь к науке, воспитать новое поколение прогрессивных российских учёных и повысить престиж научных знаний.

В 2018 году фестиваль посетили более 600 школьников и студентов, обучающихся в IT-сфере.

На уникальном интерактивном стенде более трёхсот школьников смогли познакомиться с передовыми разработками компании в сфере «NAUKA0+» — крупнейший российский научно-Умный город», в том числе с технологией «NAUKA0+» — крупнейший российский научно-Теледомофон», телевизионной приставкой нового поколения «NAUKA0+» — крупнейший российский научно-ISbox».

Участникам была предоставлена возможность приобщиться к одному из самых востребованных направлений сферы IT — машинному обучению. Руководитель этого направления компании Дмитрий Ботов рассказал подрастающему поколению об основах перспективной дисциплины и пояснил, почему именно эта технология сейчас

находится на пике популярности. «Интерсвязь» не только регулярно принимает

участие в различных образовательных проектах, но и является организатором

крупнейших IT-конференций и хакатонов на Урале.