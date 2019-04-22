Историческое здание в центре Челябинска повторно продано

Историческое здание в центре Челябинска, которое хотели реализовать за один рубль, было продано во второй раз.

Напомним, находящееся в собственности региона здание постройки XIX века площадью 407 квадратных метров (Цвиллинга, дом 8) - «Дом одноэтажный деревянный А.А. Агрова - И.П. Кузнецова» - в 2018 году получило статус объекта культурного наследия регионального значения. На данный момент объект находится в неудовлетворительном состоянии.

На первых торгах начальная цена была установлена 1 рубль. На объект претендовало 11 заявителей. Торги начались с 1 тысячи рублей. Победителем был признан предприниматель Михаил Мерзляков, предложивший наибольшую цену, - 3 миллиона рублей. Однако, после победы на конкурсе индивидуальный предприниматель в одностороннем порядке отказался от выполнения обязательств подписанного договора

Сегодня в Челябинском областном фонде имущества состоялся повторный конкурс. В этот раз за победу боролись двое.

Как сообщили в пресс-службе минимущества области, победителем признан Арман Эдвардович Навасардян. За здание он предложил 1 миллион 500 тысяч 2 рубля. Теперь победитель обязан подписать договор купли-продажи, после чего выполнить ряд конкурсных условий.

Новому владельцу предстоит выполнить работы по восстановлению здания до 31 мая 2020 года (предыдущему победителю отводился на эти работы год).

Контроль за исполнением покупателем условий конкурса будет осуществлять специально созданная Челябинским областным фондом имущества комиссия.

Напомним, в феврале состоялся первый конкурс по продаже здания в центе Челябинска.

В минимущества подчеркнули, что земельный участок под зданием не продавался, поскольку расположен в границах объекта археологии «Культурный слой города Челябинска XVIII-XIX вв.». Он будет предоставлен новому владельцу здания в долгосрочную аренду.