К уборке мусора в Челябинской области будут допускать только привитых

К субботникам допустят только привитых от клещей южноуральцев. Соответствующее предписание подписано главным санитарным врачом Челябинской области.

В медицинские организации Челябинской области уже обратились 13 пострадавших от укуса клещей, в том числе 5 детей.

Нападение клещей отмечено в Коркино, Еманжелинске, Еткуле, Копейске, Каслях, Магнитогорске, Варне, Кунашаке и Челябинске.

В настоящее время начаты мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ.

«Напоминаем, что в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача к очистке территорий допускаются только привитые против клещевого вирусного энцефалита», - сообщили в Роспотребнадзоре по Челябинской области.

Также руководителям предприятий и учреждений предписано запретить участие в походах, экскурсиях и соревнованиях на открытом воздухе детей и подростков, у которых нет прививки от клеща.

Кроме того, в соответствии с предписанием главного санитарного врача, привитыми от клещевого энцефалита должны быть все сотрудники загородных оздоровительных учреждений.

«Что касается детей и подростков, сведения о прививках хранятся в медицинских карточках. Что касается взрослого населения, то информация о прививках от клещевого энцефалита также имеется у медицинских работников организаций и предприятий», - добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, существуют профессии, связанные с риском заражения клещевым энцефалитом. Это люди, занятые в сельскохозяйственных, гидромелиоративных, строительных, лесозаготовительных, промысловых, геологических, изыскательских, экспедиционных, дератизационных и дезинсекционных работах. А также это те южноуральцы, которые работают на расчистке и благоустройстве леса, в зонах отдыха и оздоровления населения. Они вакцинируются от клещевого энцефалита.

Добавим, что невыполнение предписания влечет за собой административное наказание.

Сейчас в регионе продолжается массовая иммунизация населения. Уже привито 32122 человека, в том числе 16931 детей. В текущем году в соответствии с региональным календарём за счёт средств областного бюджета вакцинируются дети 3 - 4-х лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2017 году, а также учащиеся 2-х классов. За счёт средств муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и детей групп риска.