Каждый житель Челябинской области имеет в среднем три действующих вклада в Сбербанке

Жители Челябинской области по состоянию на первое октября 2018 года открыли в Сбербанке 11,7 миллионов депозитов на сумму 172 миллиарда рублей, что составляет 44% от объема регионального рынка. На каждого жителя области в среднем приходится три вклада, в том числе открытых онлайн.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Сбербанка, средний размер вклада составляет чуть более 15 тысяч рублей. Остаток по онлайн-депозитам в пять раз выше – 78,5 тысячи рублей в среднем на одного клиента. Открытие вклада через интернет-банк и мобильное приложение Сбербанк Онлайн позволяет сохранить и преумножить свои средства, не тратя при этом время и силы на посещение офиса банка.

В продуктовой линейке Сбербанка представлено шесть онлайн-вкладов, предназначенных для различных целей. Открыть их можно интернет-банке или мобильном приложении Сбербанк Онлайн и, конечно же, в офисе банка. Пенсионерам банк открывает вклады с максимальным процентом для выбранного срока независимо от вложенной суммы.

«Одно из ключевых правил финансовой грамотности и благосостояния – всегда иметь накопления в размере 3-5 ежемесячных расходов на непредвиденный случай. Поэтому мы рекомендуем клиентам самим управлять деньгами и делать это в долгосрочной перспективе. Понимая, что финансовые взгляды и потребности у людей разные, банк предоставляет выбор и возможность открыть сразу два-три вклада. Например, один с пополнением и снятием, другой – пополняемый и без частичного снятия, но с более высокой ставкой», - управляющий Челябинским отделением Сбербанка прокомментировал Денис Чугунов.

Также в настоящее время в Сбербанке действует промовклад «Рекордный» с диапазоном ставки от 6,5% до 7,15%. С начала года это максимальные ставки по вкладам банка. Инвестировать средства во вклад можно до 30 ноября 2018 года на срок от семи месяцев до 1,5 лет и на сумму от 50 тысяч рублей. Проценты можно направить на счет своей карты или аккумулировать на вкладе. Суммы начисленных процентов отражаются в истории операций в личном кабинете Сбербанк Онлайн.