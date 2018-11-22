Кванториум в Магнитогорске готов к официальному открытию

В Магнитогорске (Челябинская область) глава города Сергей Бердников и генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев проверили готовность к официальному открытию кузницы кадров будущих инженеров и программистов - детского технопарка «Кванториум».

Вместе с руководителями города и комбината технопарк посетили президент МГТУ Валерий Колокольцев, руководитель управления образования Наталья Сафонова и другие официальные лица.

Как сообщает газета «Магнитогорский металл», кванториум поселился на территории Магнитогорского государственного технического университета имени Носова. Современные кабинеты, просторные учебные классы, мастерская, лекционный зал, зона коворкинга - детям постарались создать все условия для занятий техническим творчеством.

Ремонт проводили на средства ПАО «ММК». Оборудование приобретали за счет федерального и областного бюджетов. На два кванториума - челябинский и магнитогорский - выделено 69 миллионов рублей.

Официальное открытие технопарка запланировано провести в два этапа. Так, 30 ноября в Магнитогорске ожидается визит губернатора Бориса Дубровского, а 13 декабря пройдет единый день открытия технопарков, во время которого по телемосту с участниками торжеств собирается пообщаться президент России Владимир Путин.

В магнитогорском технопарке учебные занятия стартовали еще до официальных церемоний. Кванториум начал работу сразу после осенних каникул. Большая часть оборудования - компьютеры, интерактивные сенсорные панели, учебные робототехнические наборы - уже поступила. На днях должны прийти ручные инструменты и принтеры для хай-тек-цеха – «сердца» детского технопарка.