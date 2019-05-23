Лето пришло: в Челябинской области всерьез взялись за дороги

В Челябинской области с наступлением летнего период всерьез взялись за дороги. ФКУ Упрдор «Южный Урал» ведет активные работы на всех подведомственных участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Летом 2019-го года будут проведены работы по устройству защитных слоев и слоев износа на 194,78 километра трасс Челябинской и Курганской областей. Все работы (за исключением переходящих на 2020-й год), согласно календарному графику, завершатся в октябре нынешнего года. Во время ремонтных работ движение на обозначенных участках будет ограничиваться локально.

Несмотря на то, что основной объем работ проводится в вечернее и ночное время, ФКУ Упрдор «Южный Урал» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей быть внимательными в местах производства работ, соблюдать режим движения, предписанный временными знаками и дорожной разметкой.

Как отмечают в пресс-службе «Южного Урала», эти работы, в отличии от ремонтов и завершения объектов реконструкции, не требуют длительного ограничения, но спасают основные слои дорожной одежды от износа.

При повышении температуры воздуха более +32С вводится ограничение движения для большегрузов в дневное время.

В летний период, помимо прочего, дорожники уделяют внимание поддержанию нормальных условий функционирования элементов системы водоотвода. Подрядчики занимаются также срезкой, подсыпкой и уплотнением неукрепленных обочин дренирующим грунтом, подсыпают щебеночные и гравийные обочины для устранения деформаций и повреждений, образовавшихся за зиму. На участках с пучинистыми и слабыми грунтами восстанавливают земляное полотно.

Особое внимание уделяется ликвидации несанкционированных съездов с автомобильных дорог, несогласованных с собственником дороги рекламных конструкций, строений и пунктов торговли. Отдельная категория летних работ касается дорожных одежд. Восстанавливаются сцепные свойства покрытия в местах выпотевания битума, устраняются деформация и повреждения покрытий, бордюров, производится санация трещин с предварительной разделкой и продувкой битумной эмульсией или мастикой с высокой проникающей способностью на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях.

Проезжая часть регулярно очищается от пыли, что особенно важно в летний период. В жаркие дни организован полив дорог для снижения температуры покрытия.

Также в течение теплого времени года дорожники активно занимаются восстановлением элементов обустройства автомобильных дорог. Не остаются без внимания и пешеходы: остановки общественного транспорта, автопавильоны, наземные пешеходные переходы, туалеты также регулярно убирают и моют. Кроме того, заменяют поврежденные и устанавливают недостающие контейнеры для сбора мусора, урны, скамейки на автобусных остановках.

На постоянном контроле - через автоматизированную систему управления наружного освещения «Кулон» - находятся линии электроосвещения дорог, мостов, транспортных развязок: заменяются вышедшие из строя лампы и светильники, провода, кабели, проводится техническое обслуживание трансформаторов, зарядка аккумуляторных батарей автономных систем освещения.

Кроме того, дорожники следят за состоянием деревьев и растений, расположенных вблизи трасс. Происходит регулярная обрезка веток и вырубка посадок для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, с уборкой и утилизацией. Для таких видов работ используют мульчерную технику - навесное оборудование устанавливается на тракторе, измельчает древесно-кустарниковую растительность в мелкую щепку без нанесения вреда экологии местности.

СПРАВКА

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Урал» находятся участки федеральных дорог, проходящих по территории Челябинской и Курганской областей, а именно: М-5 «Урал», М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбург, А-310 Челябинск-Троицк-граница с республикой Казахстан, Р-254 «Иртыш», Р-254 «Иртыш», подъезд к г. Тюмень, Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган. Общая протяженность подведомственной сети - 1351,5 км.