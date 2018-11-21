«Лиза Алерт» проведет в Челябинске форум добровольцев-поисковиков

В Челябинске в предстоящие выходные, 24-25 ноября, состоится первый Южно-Уральский форум добровольцев-поисковиков, организованный отрядом «Лиза Алерт». Мероприятие приурочено ко Дню добровольца, который ежегодно отмечается в России пятого декабря.

Форум пройдет на площадке центральной библиотеки имени Пушкина. Участники события получат возможность обменяться опытом поиска пропавших людей, обучиться передовым практикам и обсудить пути организации совместной работы органов государственной власти, местного самоуправления и добровольческих объединений.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по делам молодежи администрации Челябинска, в план обучения входят теоретические и практические занятия. Добровольцы из отрядов пройдут стажировку по углубленной методике поиска в лесу и в городе, картографии, навигации и радиосвязи.

Занятия для региональных поисковиков проведут опытные инструкторы из Москвы, среди которых координатор добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и вертолетного отряда «Ангел» Олег Леонов, руководитель группы информационных координаторов «Лизы Алерт» Наталья Дементьева, руководитель группы картографии Всеволод Будкин, руководитель направления радиосвязи Александр Бойчук и руководитель Центра поиска пропавших людей Самарской области Владимир Рябов.

На форум съедутся представители четырех региональных отрядов «Лиза Алерт» из Челябинской и Свердловской областей, Пермского края и республики Башкортостан.

СПРАВКА

Добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», который оказывает содействие в поиске пропавших людей, появился в России в 2010 году. На сегодняшний день по всей стране он насчитывает уже 46 подразделений. Добровольцы отрядов осуществляют и координируют поиски, специалисты проводят обучающие и просветительские мероприятия, пишут профилактические статьи и методические пособия.

«Лиза Алерт Южный Урал» работает с 2017 года. С начала 2018-го отряд получил уже 139 заявок на поиск, при этом более 20-ти процентов пропавших - это маленькие дети и пожилые люди.