Лучше поздно, чем никогда: челябинец, наконец-то, решил выкинуть новогоднюю елку

В середине июля житель Челябинска решил расстаться с главным символом Нового года – елкой. Такой «смелый» поступок развеселил горожан.

Фото новогодней елки, которую житель Челябинска решил выкинуть только в июле, появилось в социальных сетях. Оно очень позабавило горожан. В комментариях пользователи отметили, что зеленую красавицу можно было не выкидывать, а оставить до следующего Нового года.

«Смысл выбрасывать ёлку, скоро уже опять её заносить и наряжать. Нужно было оставить», - пишут челябинцы.

Впрочем, многие пользователи не удивились, отметив, что у них до сих пор в подъезде снежинки новогодние наклеены.