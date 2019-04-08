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Вчера 16:14
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Магнитогорцы соревнуются в краеведении

Город металлургов проводит юбилейную игру «Моя Магнитка».

Краеведческая викторина на кубок городского Собрания Магнитогорска проходит ужу двадцатый раз. В этом  году игра посвящена 85-летию Челябинской области и 90-летию  города. Её тема: «От станицы до столицы».

В игре принимает участие 28 команд. Основная конкурсная часть проводится в двух возрастных лигах. В младшей соревнуются команды начальных классов, в старшей – учащиеся 10-х классов.  Ученики среднего школьного звена, истинные ценители и сподвижники движения «Моя Магнитка», принимают участие в проекте в качестве волонтеров.

Все жители города могут проверить себя на знание истории родного города, ответив на вопросы онлайн-викторины.

А традиционно финальная часть «Моей Магнитки» начнется с  «Кубка Открытия» во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана.  

По словам спикера Собрания и председателя конкурсного жюри Александра Морозова, главная идея викторины – это привлечение внимания школьников и всех магнитогорцев к истории родного города.

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Магнитогорск
Александр Морозов
Магнитогорское городское Собрание депутатов