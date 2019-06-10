Магнитогорская колония распахнула двери

Ежегодный День открытых дверей прошел в Магнитогорской исправительной колонии ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ ФСИН России по Челябинской области, в ходе специально организованной экскурсии друзья и родственники осужденных смогли ознакомиться с условиями жизни в режимном учреждении. Гости посетили один из цехов производственной зоны №1, где ознакомились с работой осужденных и выпускаемой ими продукцией, побывали в православной часовне колонии, магазине, общежитиях отрядов и столовой.

Все желающие смогли попробовать пищу, приготовленную осужденным на обед. Самым запоминающимся эпизодом Дня открытых дверей стала встреча гостей со своими осужденными родственниками в клубе учреждения.

По словам начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области майора внутренней службы Сергея Карякина, такие встречи заметно улучшают морально-психологический климат в исправительном учреждении, формируют у заключенных позитивное отношение к жизни, укрепляют их родственные связи.