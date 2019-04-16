Магнитогорские пенсионеры поехали в сады бесплатно

С сегодняшнего дня, 16 апреля, в Магнитогорске начались перевозки по тринадцати сезонным автобусным маршрутам до садовых товариществ.

По решению городского Собрания депутатов льготой в виде бесплатного проезда по этим маршрутам могут пользоваться граждане, которым установлена пенсия, или достигшие 55 и 60 лет (женщины и мужчины), сообщает пресс-служба Собрнаия.

Далеко не во всех городах Челябинской области существует льгота в виде бесплатного проезда для садоводов. В других городах плата для этой категории жителей составляет 50 процентов, а садовые маршруты начинают действовать с 1 мая.

«Магнитогорск - единственной город в области, где людей старшего поколения возят до садов бесплатно», - подчеркнул председатель Собрания Александр Морозов.

Бесплатный проезд и провоз багажа по сезонным автобусным маршрутам осуществляется на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска».

В прошлом году садоводами и огородниками города было совершено более одного миллиона поездок.