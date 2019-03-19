Металлургини Магнитогорска признаны сильнейшими инженерами УрФО

Жительницы Магнитогорска (Челябинская область) признаны сильнейшими инженерами Уральского федерального округа. Уроженки Магнитки одержали победу в финале конкурса «Славим человека труда» по УрФО, который состоялся в стенах МГТУ и в котором за звание лучшего инженера-металлурга боролись девять конкурсантов.

Как сообщает газета «Магнитогорский металл», четверо учащихся вузов участвовали в состязаниях по молодежному направлению. Пять работников промышленных предприятий выступали в группе «Профессионалы», где первое место заняла ведущий специалист лаборатории крепежных изделий ОАО «ММК-МЕТИЗ» Ольга Белан. Она обошла претендентов из Нижнего Тагила - АО «Евраз-НТМК», Верхней Пышмы - АО «Уралэлектромедь», Челябинска - ПАО «ЧМК», и коллегу с ММК.

«Крепежи изготавливали точением, я предложила опробовать холодную объемную штамповку, - поделилась победительница. - В результате предприятие расширило сортамент продукции и в целом получило экономический эффект. Не считаю, что сделала что-то уникальное: просто показала на конкурсе, в чем заключается моя профессия - без творчества никуда».

В молодежной лиге первое место заняла аспирант института металлургии, машиностроения и материалообработки МГТУ Екатерина Соколова. Ее проект оказался «ценнее» работы конкурсантов из ЮУрГУ и технического университета УГМК, а также еще одного представителя магнитогорского вуза.

«Пытаюсь разрушить стереотип, что фосфор вреден, - рассказала Екатерина. - Есть такие стали, которые используют в производстве наружных кузовных элементов автомобилей оцинкованный холоднокатаный лист. Здесь фосфор, по сути, является полезной примесью, поэтому тема и необычна».

Главный специалист по развитию научно-технического центра ПАО «ММК» Сергей Денисов отметил, что аспирант Соколова не запатентовала проект, не защитила интеллектуальную собственность. Однако она зарегистрировала работу в электронном сервисе ММК для подачи рационализаторских идей «Эволюция» и получила высокую экспертную оценку.

Сергей Денисов подчеркнул, что проекты финалистов становятся все интереснее. Растет технологическая ценность разработок, победители радуют оригинальным мышлением.

Конкурс «Славим человека труда» - это организационные и идеологические инициативы, которые меняют обстановку на российской бирже вакансий, восполняют нехватку квалифицированных кадров. Конкурс повышает престиж рабочих специальностей, привлекает в производственную сферу молодых людей с нестандартным подходом к промышленным задачам.

В МГТУ конкурс «Славим человека труда» прошел второй раз. Университет не намерен прекращать партнерских отношений с оргкомитетом и надеется, что это взаимно.