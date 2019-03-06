Минфин приглашает челябинцев вместе отпраздновать Масленицу

Сотрудники министерства финансов Челябинской области во главе с министром Андреем Пшеницыным приглашают жителей и гостей южноуральской столицы вместе отпраздновать Масленицу в парке имени Гагарина девятого марта.

От территорий Челябинской области поучаствовать в празднике, угостить народ продукцией собственного производства (пельменями, сырами, шашлыками, сладостями и выпечкой), а также показать свое творчество (изделия из бересты, национальные песни и пляски) приедут индивидуальные предприниматели и местные умельцы.

Как отмечает пресс-секретарь министерства финансов Челябинской области Мария Литвякова, всем желающим присоединиться к праздничным гуляниям в компании с коллективом минфина, отведать горячих пельменей и блинов с чаем - добро пожаловать. Начало праздника - в 11 часов.