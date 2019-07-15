Присылайте свои новости

Производителей продуктов питания в России могут обязать использовать йодированную соль вместо обычной. С такой инициативой выступило Министерство здравоохранения. В ведомстве предложили с 1 июня 2021 года обогащать всю пищевую соль сорта экстра высшего и первого помола йодатом калия.

Проблема йододефицита существует давно. По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, потребление йода в стране в 3-4 раза меньше нормы. Распространенность йододефицитных нарушений наблюдается у 10–15% городского населения и у 13-35% сельского населения.

Дефицит йода – одна из серьезных проблем для многих стран, но главная проблема – недостаток витаминов, макро- и микроэлементов в рационе человека. Надо задуматься о витаминизации населения, а не йодизации, рассказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Дмитрий Гордеев.

«Тотальная йодификация неприемлема и ни к чему хорошему не приведет. Есть несколько важных аспектов. Прежде всего, все люди разные, потребности в определенных макро- и микроэлементах абсолютно разные. Человеку, у которого нет йододефицита, дополнительно йод вносить в организм не нужно. Это может нанести вред здоровью человека. Также во многих продуктах, которые проходят термическую обработку, йод теряет свои свойства и от тотальной йодификации продуктов будет не польза, а только вред», – рассказал Дмитрий Гордеев радио Sputnik.