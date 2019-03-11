Минздрав проверит больницу Верхнего Уфалея, где в реанимации якобы замечены пьяные сотрудники

Министерство здравоохранения Челябинской области проведет проверку больницы Верхнего Уфалея, сотрудников которой заподозрили в употреблении алкоголя на рабочем месте.

По данным одной из посетительниц, накануне Международного женского дня она стала свидетелем вопиющего случая в городской больнице – в реанимационное отделение, куда поступила мама этой женщины, пытался войти посторонний человек и оттуда вышел пьяный мужчина. «У меня маму туда привезли, и меня не пускают, а посторонний человек заходит, - возмущается женщина. На что медработник пытается ей объяснять, что зашедший мужчина – не посторонний. Двадцатилетний мужчина работает в этой больнице санитаром, а сейчас просто не переоделся в форму. «Сегодня не наша смена, мы просто пришли отмечать. Завтра праздник», - попыталась оправдаться медработник, которая сама была в расстегнутом белом халате.

Нашлось объяснение и для пьяной женщины, которая на глазах у изумленной посетительницы вышла из реанимации: «Она просто ходила в туалет туда».

Медработника нисколько не смущала ситуация, что сотрудники отмечают праздники на рабочем месте и во время рабочего дня. Видимо, для нее это привычно.

В министерстве здравоохранения области пояснили, со ссылкой на главврача, что женщина, возмущенная таким положением вещей, вызвала в больницу полицию. Но прибывшие полицейские «не нашли нарушений в работе сотрудников медучреждения». «Также на место подошел заведующий отделением, который подтвердил, что все сотрудники выполняли свою работу и находились в адекватном состоянии», - отметили в пресс-службе минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что по данному факту жалоба в администрацию лечебного учреждения не поступала. Но министерство все же приняло решение организовать проверку на основании обращения и видеозаписи, распространяемой в СМИ и социальных сетях.

Медработники, позволяющие себя «расслабиться» на рабочем месте, встречаются порой в больницах области. Так, агентству «Урал-пресс-информ» одна из пациенток челябинской больницы, проходящая лечение в условиях круглосуточного стационара, рассказывала, что поздно вечером молодые врачи (проходящие практику или подрабатывающие) и медсестры несколько раз позволяли себя устроить небольшую вечеринку в ординаторской (повода в виде праздника на тот момент не было). Хохот и веселье были слышны во всех палатах. Но мало кто из пациентов рисковал сделать им замечание (а вдруг не так лечить будут, поясняла наши рассказчица, и просила только не называть ее имени).