ММК увеличивает финансирование соцпрограмм и благотворительности

Предприятия группы ММК на 6% увеличили финансирование социальных и благотворительных программ и проектов за январь - март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На эти цели за три месяца направлено 517,7 миллиона рублей, в том числе 353 миллионов - доля материнской компании.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ММК, на благотворительность и социальную поддержку пенсионеров и инвалидов выделено 247 миллионов рублей. Средства пошли, в частности, и на реализацию крупнейших комплексных программ «Забота» и «XXI века - Детям Южного Урала», реализуемые благотворительным фондом «Металлург».

На реализацию медицинских программ за первый квартал было израсходовано более 87 миллионов рублей. На оздоровление работников и членов их семей было направлено 73,1 миллиона.

Среди важнейших направлений социальной поддержки в Группе ММК можно выделить программы, ориентированные на формирование принципов здорового образа жизни, развитие спорта и содержание спортивных объектов. Траты на эти цели составили 33,6 миллиона рублей.

Проведение культурно-массовых мероприятий и содержание дворцов культуры обошлось в 19,1 миллиона рублей; затраты на жилищные, молодежные, образовательные программы, дополнительное пенсионное обеспечение и другие добровольные социальные обязательства составили 29,6 миллиона рублей.

На реализацию программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей за три первых месяца текущего года направлено 17,2 миллиона рублей.

ММК является социально ориентированной компанией. Комбинат добровольно принимает на себя социальные обязательства, направленные на повышение качества жизни работников и их семей. Компания не раз побеждала в отраслевых и всероссийских конкурсах предприятий высокой социальной эффективности.

Фото: Евгений Рухмалев