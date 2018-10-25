Мобильный городовой

Жителям Челябинска уже в начале ноября представится замечательная возможность пообщаться со знатоками истории столицы Южного Урала: городовым, модницей, купцом и кузнецом.

Беседа (пусть и виртуальная) с этими замечательными фигурами прошлого станет возможна благодаря старту проекта «Городовой», который являет собой виртуальный туристический маршрут в формате исторического путешествия по следам жителей Челябинска времен Российской империи. Мобильное приложение с одноименным названием можно устанавливать на андроидах уже сейчас (через приложение Google Play), рассказала агентству «Урал-пресс-информ» председатель молодежной палаты города и руководитель проекта Мария Шардакова.

Скачав приложение, каждый челябинец сможет заполучить собственного виртуального гида, который познакомит со всеми интересными историческими местами южноуральской столицы.

«Заходим в приложение, запускаем программу - и появляется городовой, который будет рассказывать историю Челябинска. С ним даже можно пообщаться», - подчеркнула Мария.

Первые три «метки», к которым «привязаны» исторические маршруты, заработают уже в начале ноября. «Вызвать» городового, купца, модницу и кузница, которые просветят всех желающих, можно будет по адресам: улица Кирова, 139-А (рядом с театром оперы и балета), улица Труда, 98 (рядом с краеведческим музеем) и улица Борьбы, 28 (неподалеку от горсада имени Пушкина). Здание по последнему адресу (по Борьбы) – примечательное: двухэтажное, каменное, ему более ста лет (было построено в 1916 году для второго высшего начального училища).

По словам Марии Шардаковой, к середине ноября туристический маршрут, продуманный командой проекта до мелочей, должен заработать в полную силу. На Кировке появится около десяти «меток». Кроме того, будут отмечены и объекты на гостевых маршрутах.

Фото предоставлено Марией Шардаковой