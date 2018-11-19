Мутко в ближайшее время прилетит в Челябинск

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, возглавивший оргкомитет по подготовке инфраструктуры к проведению в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС, в ближайшее время посетит Челябинск.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 19 ноября, на аппаратном совещании с замами и министрами рассказал, что Виталий Мутко намерен в ближайшее время посетить Челябинск с рабочим визитом, чтобы познакомиться с ходом подготовки основных объектов саммитов.

Напомним, Борис Дубровский встречался с Виталием Мутко 14 ноября в Москве для обсуждения проекты, требующие федерального финансирования.

«Вице-премьер Виталий Леонтьевич Мутко поставил четкую задачу федеральным министерствам оказывать максимально оперативное содействие властям Челябинской области при урегулировании необходимых для подготовки к саммитам вопросов», – поделился итогами встречи Борис Дубровский.

Будут проанализированы существующие федеральные госпрограммы, чтобы рассмотреть возможность более раннего выделения федеральных денег на решение насущных вопросов по подготовке к саммитам (рекультивация свалки, реконструкция челябинского цирка и другие).

«По всем вопросам, которые мы обсуждали в ходе встречи, даны поручения с конкретными сроками их исполнения», - заверил губернатор.