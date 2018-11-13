Дубровский и Мутко обсудят подготовку к саммитам в Челябинске

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, возглавивший оргкомитет по подготовке инфраструктуры к проведению в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС, встретится с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник в правительстве региона.

Вице-премьер и глава региона обсудят проекты, требующие федерального финансирования, уточнил наш источник.

Напомним, за счет федеральных средств будет проведена реконструкция аэродрома в Челябинске. На эти цели направят пять миллиардов рублей. Подрядчик выбран единоличным решением президента. Он приступил к подготовительным работам. По этому направлению вопросов пока нет.

Кроме того, федеральные деньги будут вложены и в реконструкцию аэропорта. Напомним, в начале октября премьер Дмитрий Медведев уже давал распоряжение выделить около одного миллиарда рублей на проведение этих работ в более ранние, чем намечалось, сроки - уже в 2018-2019 годах.

Борис Дубровский также обращался в Дмитрию Медведеву за финансовой поддержкой и по ряду других направлений, ссылаясь на дефицит средств в региональной казне. В частности, нужна помощь в техническом оснащение двух основных мест проведения саммитов – конгресс-холла «Таганай» и общественно-делового центра, строительство развязок, мостов, ремонт дорог, фасадов зданий на «гостевых маршрутах» и ряда культурных объектов, улучшение экологической ситуации и ряд других.

Регион планирует получить средства из федерального бюджета на проведение рекультивации свалки, направив на эти цели и собственные ресурсы. Напомним, свалка, находящаяся в центре Челябинска, была закрыта в сентябре. На сегодня уже завершены инженерные изыскания, ведётся согласование единственного исполнителя работ по проектированию и рекультивации челябинской свалки. Ранее Борис Дубровский попросил содействия у полпреда Николая Цуканова по ускорению процедур, чтобы основные технические стадии рекультивации были завершены до проведения саммитов ШОС и БРИКС. Этот проект глава региона обсудит и с Виталием Мутко.

Вполне возможно, что премьер и губернатор обсудят вопрос реконструкции челябинского цирка. Изначально работы планировалось провести за счет средств Росгосцирка и регионального бюджета. К работам планируется приступить в 2019 году.

Как ранее сообщало агентство, в октябре 2018 года губернатор Борис Дубровский обратился к Виталию Мутко с предложением возглавить оргкомитет по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске, так как вице-премьер отвечает в правительстве России за строительство и региональное развитие. Виталий Мутко по согласованию с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым принял предложение главы региона.

Виталию Мутко и Борису Дубровскому не в первый раз предстоит совместно готовить масштабные мероприятия. Ранее, когда Виталий Мутко еще возглавлял минспорта РФ, была проведена большая совместная работа по подготовке первого в истории России этапа Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс», который прошел в Миассе в феврале 2016 года. Тогда организаторы заслужили самый высоких оценок. По мнению команд, спортсменов, тренеров турнир был проведен на «фантастическом уровне».