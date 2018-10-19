«Мы разделяем твою боль, Керчь. Златоуст с вами»

Сегодня, 19 октября, в Керчи проходят траурные мероприятия. Хоронят подростков и преподавателей, погибших в страшной бойне: убийца сначала открыл стрельбу по людям, а потом подорвал в столовой колледжа мощное взрывное устройство.

Глава Златоустовского городского округа (Челябинская область) Вячеслав Жилин выразил соболезнования родным и близким погибших в Керченском политехническом колледже.

«Златоуст скорбит вместе с Керчью, городом-побратимом (соглашение о побратимстве было подписано в 2015 году). От имени всех златоустовцев выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями, которые произошли в Керченском политехническом колледже. Наши сердца переполнены скорбью, и мы вместе с жителями Керчи искренне переживаем боль невосполнимой утраты, разделяем горе семей. Мужества вам, терпения и душевных сил. Желаем скорейшего выздоровления раненным. Надеемся, что такие события никогда не повторятся», - говорится в соболезновании.

В среду, 17 октября, вся Россия содрогнулась, узнав о кровавой трагедии в городе-герое Керчь. В Керченском политехническом колледже студент Владислав Росляков открыл стрельбу, а позже покончил с собой в помещении библиотеки. Погибли двадцать человек, более пятидесяти – пострадали. В числе погибших оказался уроженец Челябинска Егор Перепелкин, которому было 19 лет. Он переехал в Керчь вместе с родителями четыре года назад.

В больницах находятся десятки пострадавших, состояние некоторых – крайне тяжелое.

В Крыму после случившегося был объявлен трехдневный траур.