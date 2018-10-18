Среди погибших в результате теракта в керченском колледже был уроженец Челябинска

Среди погибши в результате теракта в керченском колледже был уроженец Челябинска. Им оказался 19-летний Егор Перепелкин.

19-летний Егор Перепелкин из Челябинска переехал с родителями жить в Керчь четыре года назад. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash. Парень поступил в местный политехнический техникум. После его окончания Егор собирался пойти служить в армию, а затем вернуться к себе на родину в столицу Южного Урала.

В день трагедии Егор Перепелкин позвонил другу и сказал, что не хочет идти в колледж, но нужно.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», взрыв в политехническом колледже Керчи прогремел 17 октября за несколько минут до начала очередной пары. Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой. На месте погибли 18 человек, еще 50 получили ранения. На данный момент количество жертв выросло до 21 человека.

Как уже выяснили следователи, теракт устроил студент четвертого курса Керченского колледжа Владислав Росляков. Парень обучался на специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Росляков беспрепятственно пронес в здание взрывное устройство и ружье. После взрыва он ходил по зданию колледжа и стрелял в студентов. Потом застрелился в библиотеке. Известно, что за месяц до трагедии стрелок получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов.

Изначально Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Потом оно было переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц».

Прощание с погибшими в Керченском политехническом техникуме состоится завтра, 19 октября, в 11 часов на площади Ленина в Керчи. Все расходы по захоронению оплатят местные власти.

Кроме того, фонд социального страхования выплатит по одному миллиону рублей родным погибших и пострадавших, находившихся при исполнении служебных обязанностей во время взрыва в Керчи.