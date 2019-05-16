Мякуш и Текслер пообщались с активными женщинами Челябинской области

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш и врио губернатора Алексей Текслер приняли участие в ежегодной областной конференции «Женское движение: вчера, сегодня, завтра». В этом году она была посвящена социальным инициативам женщин: их роли в реализации национальных проектов.

В конференции приняли участие делегации со всех городских округов и муниципальных районов области, 14-ти сельских поселений, а также 36 женщин - глав сельских поселений Челябинской области и 22 организации - коллективные члены и партнеры.

Женское движение на Южном Урале объединяет более десяти тысяч участниц самых разных возрастов, взглядов, профессий, тех, кто по велению сердца старается, чтобы добрых дел из года в год становилось все больше.

«В Челябинской области, как и в других регионах, мы наблюдаем активное вовлечение женщин в политические процессы. Многие руководители – женщины. И встречаем мы их чаще всего там, где больше работы и меньше денег. Сегодня четверть глав наших городских и сельских поселений – это женщины», - обратился к представительницам женского движения врио губернатора Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что президент назвал приоритетными 12 национальных проектов. Это амбициозные задачи для страны. Решить их без привлечения женских организаций, без созидательной их энергии будет сложно. В своем выступлении Алексей Текслер также обозначил ряд предложений для решения проблемных вопросов в деятельности женских общественных организаций. Среди них одна из важнейших задач – создание в Челябинской области собственной стратегии действий в интересах женщин.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш подчеркнул важную роль женщин в политическом процессе. «Депутатский корпус Законодательного Собрания области поддерживает активное участие женщин в общественной, политической, деловой, культурной жизни Южного Урала, – сказал Владимир Мякуш.

Спикер поблагодарил участниц конференции за конструктивные отношения с Законодательным Собранием Челябинской области. «Мы ценим ваш вклад в реализацию государственных инициатив, направленных на улучшение демографической ситуации, укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей, поддержку материнства и детства, воспитание подрастающего поколения, и, конечно, в центре вашего внимания вопрос личностной, профессиональной самореализации женщин в современном мире», - отметил глава регионального парламента.

О реализации социальных проектов в регионе, а многие из них известны и далеко за его пределами, на конференции рассказали Галина Поздеева, Ирина Холодкова, Марина Ахтямова, Ольга Кокарева, Елизавета Кириллова и другие.

В завершение пленарной части конференции Владимир Мякуш вручил благодарственные письма Законодательного Собрания женскому активу движения.

Далее участницы конференции продолжили работу на образовательных площадках.