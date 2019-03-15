На М-5 снято ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей

Снято ограничение движения для грузового и маршрутного транспорта на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, введенное накануне утром в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», временное ограничение, введенное на участке трассы М-5 с 1547 по 1871 километры (от границы с республикой Башкортостан до Челябинска) снято в 6 утра пятницы, 15 марта.

Расчисткой трассы от снега занималось 65 единиц техники, в том числе 29 комбинированных дорожных машин, 7 МТЗ, три автогрейдера. Особое внимание уделяется горнозаводским зонам, на сложных участках дежурили эвакуаторы: по одному на Уреньге и Европе-Азии, по два – на Юрюзане и Симе. Дорожные мастера постоянно патрулировали вверенную территорию.

Как сообщили в ГИБДД области, на участке автодороги М-5 «Урал», где вводилось временное ограничение движения, за прошедшие сутки ДТП с пострадавшими не зарегистрированы.