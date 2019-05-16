Валентина Терешкова может прилететь в Челябинск на открытие парка имени себя

В Челябинск этой осенью может прилететь первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Городские власти планируют пригласить почетную гостью на открытие преображенного детского парка в Тракторозаводском районе, который носит ее имя и продолжает активно благоустраиваться.

Об этом рассказала первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Она отметила, что все работы в парке имени Терешковой осенью должны быть закончены.

Речь о благоустройстве общественных пространств в южноуральской столице в 2019-м году шла на пресс-конференции в городской администрации вчера, 15-го мая. В рамках реализации мероприятий к предстоящим в 2020-м году саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске запланировано благоустройство двадцати территорий, в основном в Центральном и Советском районах. Это одно из нескольких направлений подготовки мегаполиса к грядущим событиям международного уровня.

По словам Натальи Котовой, в Советском районе в этом году будет благоустроено 11 общественных пространств. В их числе - сквер на пересечении улиц Тимирязева, Цвиллинга и Пушкина; территория от памятника Стрелочнику - на пересечении Российской и Свободы; пространство у федерации профсоюзов; территория у фонтана на Воровского - напротив «Киномакса»; сквер у драмтеатра; сквер на проспекте Ленина, 31.

«В Центральном районе продолжим начатые в прошлом году работы на Алом Поле. Здесь в этом году запланирован большой объем работ. Также будем благоустраивать сквер на Воровского, 46, сквер на Тернопольской, сквер «Бульвар Славы». Полностью будут проведены работы на бульваре Ленина - на участке от Лесопарковой до Володарского. Также запланированы работы на площади Ярославского, где будет разбит и благоустроен сквер», - рассказала Наталья Котова.

Она сообщила, что на реализацию мероприятий по программе подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2019-м году планируется потратить 265 миллионов рублей.