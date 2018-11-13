На северо-западе Челябинска появился «Бермудский треугольник»

Странное архитектурное сооружение в форме «бермудского треугольника», которое появилось на северо-западе Челябинска, возмутило горожан. Администрация города оправдала эту постройку проектом капитального ремонта.

Впрочем, в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске появляется все больше и больше странных объектов. Это и цветочные клумбы, установленные в последний день лета, и дороги без пешеходных тротуаров, и закатанные в асфальт деревья на Алом Поле. Видимо, городские власти решили удивить гостей города по полной программе. Жители же города уже давно перестали удивляется таким ноу-хау.

В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились челябинцы, недоумевающие, почему на улице Победы появилась странное ограждение. Металлический забор отгораживает небольшой участок в форме треугольника, внутри которого нет абсолютно ничего. «Шедевром» архитектуры общественники заинтересовались и спросили о его предназначении у чиновников.

«Пешеходные ограждения, расположенные по улице Чичерина в районе дома №394 по проспекту Победы выполнены в соответствии с проектом капитального ремонта улицы Чичерина. Капитальный ремонт любого объекта улично-дорожной сети города осуществляется в полном соответствии с государственной проектно-сметной документацией», - сообщил начальник управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин.

Шабалин также добавил, что так можно дисциплинировать пешеходов.

«Конечно, это не так. Обезопасить пешехода при переходе проезжей части можно только помощью в этом, но не установкой дополнительных преград. В погоне за выполнением предписаний, дорожники принимают абсолютно бессмысленные решения, как в этом случае», - прокомментировал ситуацию руководитель отделения «Гражданского патруля» в Челябинске Семен Воронин.