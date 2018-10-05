Начались работы на Мемориале воинам-южноуральцам, погибшим в горячих точках

Мемориал воинам южноуральцам, погибшим при выполнении воинского интернационального долга за пределами страны и в боевых операциях в Северо-Кавказском регионе, создадут в Челябинске к декабрю 2018 года.

Застройщиком выступает МУП «Челябинский центр искусств». А все работы будет проводить подрядчик – ООО «Высота»

Первого октября начались строительные работы на Аллее Славы. Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» директор по строительству компании Максим Болин, слева и справа от памятника «Доблестным сынам Отечества», известного в народе, как «У Орла», будут возведены два монумента в виде горок, на которых высечены имена 607-ми воинов-южноуральцев, погибших при выполнении воинского долга.

Планируется установить на этом месте дополнительное освещение и облагородить две уже имеющиеся клумбы.

Все работы будут завершены к 30 ноября. А в декабре состоится торжественное открытие памятника. Церемония будет приурочена ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.

С инициативой создания мемориала к председателю Законодательного собрания Челябинской области Владимиру Мякушу обратились матери и вдовы Героев Российской Федерации на ежегодном торжественном приеме. Спикер поддержал их предложение.