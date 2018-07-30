Начальником управления транспорта Челябинска назначен Максим Кичеев

Максим Кичеев избавился от приставки «и.о». Он назначен новым начальником управления транспорта Челябинска.

Нового руководителя управления транспорта Челябинска сегодня, 30 июля, своим подчиненным представил глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев. Ранее Максим Кичеев находился в должности исполняющего обязанности.

«Он опытный, рабочее место у него бойкое. Пожелаем ему удачи», - отметил градоначальник.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», прежний руководитель управления транспорта Роман Болотов покинул свой пост 18 июня. Заявление об отставке он написал по собственному желанию.

Именно Болотов привел в администрацию на работу Максима Кичеева. Это было летом прошлого года. Он был назначен на должность главного специалиста управления транспорта и отвечал за взаимодействие управления транспорта с ГИБДД. После ухода Романа Болотова занял его кресло.

Ранее Максим Кичеев трудился в органах внутренних дел, в том числе на руководящих должностях.

Справка: Максим Викторович Кичеев родился в Челябинске. В 1999 году окончил Московский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Работал в ГУВД по Челябинской области. Был начальником ОПБ УТ МВД России по Уральскому федеральному округу.