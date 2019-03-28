Наркосбытчики из Челябинской области получили 28 лет на троих

Четыре тысячи пакетиков с наркотиками и десятки тайников с «закладками»: в Миассе (Челябинская область) вынесен приговор в отношении накосбытчиков.

Миасский городской суд Челябинской области признал виновными троих мужчин, которые занимались сбытом наркотиков в крупном и особо крупном размерах.

В марте прошлого года сотрудникам Линейного отдела полиции на станции Златоуст поступила информация о том, что на территории нескольких городов Челябинской области неизвестные занимаются бесконтактным сбытом синтетических наркотиков путем «закладок».

Первого сбытчика – 29-летнего жителя города Миасса – задержали 15 марта 2018 года. В ходе обыска в его квартире полицейские обнаружили свыше четырех тысяч готовых к продаже фольгированных свертков с наркотиками, весы, банковские и сим-карты. В дальнейшем транспортные полицейские изъяли из тайника, сделанного задержанным, 989 готовых доз с N-метилэфедроном.

«Его двоих соучастников задержали в одном из дворов города Миасса. Ими оказались жители поселка Кундравы. В ходе осмотра автомобиля, принадлежащего 42-летнему задержанному, сотрудники транспортной полиции обнаружили в подлокотнике спичечный коробок, внутри которого находился полимерный пакетик с наркотиком», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе следствия было установлено, что мужчины сбывали наркотики, делая тайники с «закладками» в Миассе, Кыштыме и Сатке – небольших городах Челябинской области. На территории этих городов был обнаружен 31 тайник с синтетическим наркотиком. Общая масса наркотика, изъятого сотрудниками полиции, составила свыше 500 граммов.

В отношении злоумышленников следователями ЛОП на станции Златоуст возбудили 36 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Сбыт наркотических средств в крупном размере».

В ходе следствия было установлено, что мужчины сбывали наркотики, делая тайники с «закладками» в Миассе, Кыштыме и Сатке – небольших городах Челябинской области. На территории этих городов был обнаружен 31 тайник с синтетическим наркотиком. Общая масса наркотика, изъятого сотрудниками полиции, составила свыше 500 граммов.

Суд признал обвиняемых виновными в совершении данных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 11, 9 и 8 лет с отбыванием наказания в колониях строгого режима и штрафа в общем размере 550 тысяч рублей.