Наталья Котова встретилась с главным полицейским Челябинской области

Состоялась рабочая встреча начальника ГУ МВД по Челябинской области Андрея Сергеева и временно исполняющей полномочия главы города Челябинска Натальи Котовой

Основной темой встречи Натальи Котовой и Андрея Сергеева стало обсуждение мероприятий, направленных на проведение саммитов стран ШОС и БРИКС в 2020 году.

«В ходе диалога затронуты совместные меры по обеспечению охраны общественного порядка в период подготовки и проведения масштабных конференций. Отмечено, что уже сейчас реализуется комплекс профилактических мероприятий, таких как обследование мест проживания и пребывания участников, проверка строящихся объектов инфраструктуры саммитов. Определены маршруты движения транспорта участников встреч. Принимаемые первоначально меры позволяют проверить готовность полиции и администрации города к обеспечению общественной безопасности в период предстоящих саммитов», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Кроме того, в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы организации празднования на территории города Челябинска Дня металлурга, а также проведение летней оздоровительной кампании несовершеннолетних. Также было уделено особое внимание созданию комфортной и безопасной «Городской среды», развитию проектов «Микрорайон безопасности», упорядочению уличной торговли, обеспечению надлежащего состояния дорожной сети и активной совместной работе по организации транспортной безопасности.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области