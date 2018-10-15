Назначен зампрокурора Челябинской области

У прокурора Челябинской области Виталия Лопина новый заместитель. Им стал бывший прокурор Курчатовского района Игорь Трошкин.

Генеральный прокурор Российской Федерации назначил на должность первого заместителя прокурора Челябинской области Игоря Трошкина. Это место стало вакантным после только, как занимавший ее Виталий Лопин был назначен прокурором Челябинской области

Игорь Трошкин проходит службу в органах прокуратуры Челябинской области более девяти лет, в том числе работал прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области, заместителем прокурора Курчатовского района Челябинска. С 2012 года Трошкин возглавлял прокуратуру Курчатовского района Челябинска.

«Он зарекомендовал себя юридически грамотным, профессионально подготовленным, ответственным и инициативным работником, обладающим достаточными знаниями и опытом, организаторскими качествами. Принципиален в решении служебных вопросов. Требователен к себе и подчиненным. Проявляет личную инициативу в планировании и организации надзорных мероприятий. Состоял в кадровом резерве для выдвижения на руководящую должность», - говорится в сообщении прокуратуры региона.