Названы победители конкурса «Лучший молодой специалист ГРЦ-2018»

Конкурс, который ежегодно проводится в Государственном ракетном центре по инициативе Совета молодых специалистов и при поддержке руководства предприятия, в этом году состоялся уже в девятый раз.

Перед членами жюри стояла нелёгкая задача по выбору среди финалистов двух самых лучших, полностью отвечающих следующим критериям: качественное и своевременное выполнение производственных заданий, творческий подход к работе, повышение научно-технического уровня, активное участие в общественной жизни предприятия. В этом году бесспорными победителями конкурса признаны инженеры Андрей Фомченко и Дмитрий Мурдасов. Их кандидатуры согласно новому положению утвердил руководитель предприятия Владимир Дегтярь.

Андрей Фомченко поступил на работу в ГРЦ после окончания ЮУрГУ в октябре 2013 года. Трудолюбие и настойчивость позволили ему в кратчайшие сроки добиться хороших результатов. С 2015 года Андрей является также председателем профбюро своего отдела и постоянно организует разнообразные культмассовые мероприятия, благотворительные акции (в помощь украинским беженцам, областному Дому ребёнка №6), участвует в организации и проведении различных патриотических и профориентационных мероприятий ГРЦ, дважды становился победителем профсоюзных новогодних конкурсов. Коллеги характеризуют его как грамотного, ответственного, отзывчивого работника.

Дмитрий Мурдасов пришёл на предприятие в 2013 году после окончания ЧелГУ. За время работы он зарекомендовал себя технически грамотным, инициативным специалистом, способным решать самые сложные проектные задачи. Благодаря своей энергии, творческому отношению к порученным задачам, Дмитрий заслужил авторитет у товарищей по работе и руководства отдела. Профсоюзная организация отдела в ноябре 2014 года выбрала Дмитрия председателем профбюро. За успехи в производственной деятельности Дмитрий Мурдасов награждён дипломом руководителем предприятия, неоднократно отмечался благодарностями профсоюзной организации.