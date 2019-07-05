Обновленная «Сказка» в Карабаше сможет привлечь новых жителей

Муниципальный детский сад №11 Карабаше (Челябинская область), который известен горожанам под названием «Сказка», торжественно открылся после капитального ремонта. В дошкольном учреждении, рассчитанном на 111 детей, работает пять групп, в том числе одна ясельная.

Здание 1936 года постройки капитально не ремонтировалось почти полвека (последний капремонт был в 1976 году). За все годы эксплуатации здание изрядно обветшало: вызывали опасения перекрытия, просел пол, протекала крыша. Большие проблемы были с подвалом, который затапливали грунтовые воды. Детсад не был подключен к централизованной сети водоотведения (канализационные стоки сливались в выгребную яму). Для решения всех проблем требовались немалые деньги, но в бюджете таких средств не было.

И тогда родители и местные власти обратились за помощью к Русской медной компании (РМК), чье предприятие – Карабашмедь – является градообразующим в городе. Компания дала свое согласие и уже летом 2018 году в дошкольном учреждении закипела работа.

За прошедший год утеплили контур здания, установили новые оконные блоки и двери, уложили новые перекрытия, усилили кровлю, провели интерьерные работы, обновили крыльцо. Были полностью заменены инженерные сети, обновлены системы отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электропроводку, рассказали в пресс-службе РМК. Проведены необходимые работы по устранению проблем в подвальном помещении.

За счет средств компании были закуплены мебель, игрушки, необходимое оборудование для пищеблока, музыкального зала, медицинского кабинета.

Полностью преобразилась и прилегающая территория. Старые беседки были снесены. Для каждой группы оборудована своя прогулочная площадка, где установлены малые архитектурные формы – новые качели и домики, уютные скамейки и песочницы. Между прогулочными площадками уложен рулонный газон. Высажены новые деревья, цветы.

У ребят появилась своя спортивная площадка. Спонсоры также предусмотрели место на территории детсада под огород и фруктовый сад.

Позаботились благотворители и о безопасном подъезде к дошкольному учреждению - построены автомобильные проезды к учреждению и установлены светофоры.

В общей сложности на ремонт детского сада и благоустройство прилегающей к нему территории РМК и завод «Карабашмедь» направили более 66 миллионов рублей.

«Русская медная компания планомерно реализует проекты, направленные на улучшение качества жизни в Карабаше. Мы не только улучшаем экологическую ситуацию путем масштабной дорогостоящей модернизации завода «Карабашмедь», но и создаем качественно новую социальную инфраструктуру, не уступающую и даже превосходящую аналогичные объекты в крупных мегаполисах», - отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Глава Карабашского городского округа Олег Буданов подчеркнул, РМК и «Карабашмедь» из года в год демонстрируют просто высокий уровень социальной ответственности, делая жизнь карабашцев более комфортной.

В 2016 году РМК профинансировала капитальный ремонт карабашского детского сада №9, который посещали 95 детей. На реконструкцию здания, оснащение мебелью, игрушками и оборудованием, а также благоустройство прилегающей территории компания направила более 60 млн рублей. «После капитального ремонта детсада №9 в Карабаш переехало несколько молодых семей просто потому, что таких условий для детей больше нет нигде, - рассказал Олег Буданов. Глава уверен, что и полностью обновленный детсад «Сказка» «внесет свою лепту в повышение привлекательности города для успешной работы и счастливой жизни».

Как уточнила Анна Шабарова, всего с 2010 года РМК направила более миллиарда рублей на ремонт и строительство новых социально значимых объектов в Карабаше. «Перемены к лучшему для этого города будут продолжаться», - заверила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности