Обслуживание пассажиров на станции Чурилово переносится на другую платформу

Посадка и высадка пассажиров пригородных поездов в Челябинске на станции Чурилово временно будет производиться на платформе в междупутье 4-5 пути, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В Челябинске с 4 марта 2019 года на станции Чурилово в связи с проведением работ по демонтажу старогопешеходного моста и строительством нового моста для обеспечения безопасности пассажиров пригородных поездов временно будет перенесено место посадки и высадки.

Она будет производиться на платформе, расположенной в междупутье 4-5 пути, находящейся в 300 метрах от станции. К платформе от станции обеспечен безопасный проход через пешеходный переход.

Пассажиров пригородных поездов, останавливающихся в Чурилово, информируют о временном переносе платформы на пригородном вокзале Челябинск, в поездах и на станции Чурилово.

Работы по строительству нового пешеходного моста ориентировочно продлятся в течение года. Приносим извинения пассажирам за доставленное неудобство и просим с пониманием отнестись к данной временной мере.