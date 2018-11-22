Оформить сертификат на маткапитал в Челябинской области можно будет быстрее

ОПФР по Челябинской области обращает внимание южноуральцев, что в соответствии с внесенными поправками в федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» сокращен срок выдачи сертификата на материнский капитал. Если ранее на рассмотрение заявления о выдаче сертификата закон отводил месяц, то теперь срок сокращен до 15, отсчитываемых с даты подачи заявления в пенсионный фонд.

Сокращение сроков принятия решения о выдаче сертификата стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю необходимую для предоставления госуслуги информацию, местные органы Пенсионного фонда запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным каналам. Таким образом, для многих клиентских служб ПФР практика оформления сертификата на материнский капитал в пределах 15-ти дней укладывается в стандартный регламент.

Выдача сертификата материнского капитала является одной из самых технологичных госуслуг Пенсионного фонда. Семьи могут получить ее не только через клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, но и с помощью электронных сервисов личного кабинета на сайте ПФР или портале госуслуг. При этом обращение через личный кабинет позволяет одновременно подавать электронное заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме.

После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинете появляется электронный документ, содержащий все необходимые сведения о самом сертификате. Более половины семей, оформляющих на данный момент материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы Пенсионного фонда Челябинской области.