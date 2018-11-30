Опасные игры челябинских детей: чем угрожают подросткам социальные сети

Полицейские Челябинска и представители Общественного совета при УМВД России по городу Челябинка посетили «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда».

Основная цель визита сотрудников правоохранительных органов в центр «Надежа» – рассказать угрозах и опасностях, которые поджидают детей в социальных сетях. Согласно статистике, сейчас даже у первоклассника есть учетная запись хотя бы в одной из многочисленных социальных сетей. По данным антивирусной компании ESET, больше половины детей регистрируются до 11 лет. Причем 24% создают первые аккаунты уже в семь лет.

«Полицейские разъяснили детям правила безопасности при использовании ресурсов и общении в сети интернет, в том числе о пагубном влиянии на детскую психику со стороны представителей различных деструктивных организаций, которые активно действуют посредством «всемирной паутины», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Полицейские бью тревогу не случайно. Дети и подростки давно стали удобным «объектом» для воздействий со стороны групп вербовки в запрещенные организации, групп анорексичек, педофилов и мошенников, а также суицидальных групп.

Группы, в которых детей склоняют к суициду в режиме онлайн массово появились в 2015 году. В них детей заставляют покончить с собой транслируя видео этого в сеть Интернет. В таких группах работают профессиональные психологи, которые методично доводят детей и подростков до самоубийства. Модераторы так называемых «групп смерти» часто сами находят подростков, которые уже и так страдают от депрессии и не скрывают своих суицидальных мыслей на личной странице.

Наиболее известная суицидальная организация - «Синий кит». Куратора этой «группы смерти» Илью Сидорова из Москвы обвиняют в доведении до самоубийства 14-летней школьницы из Еткульского района.

В апреле 2017 года мужчина в соцсети вступил в диалог со школьницей и под видом игры «Синий кит» стал давать ей задания суицидального характера. Через месяц после отказа школьницы выполнить последнее задание, он стал угрожать убить ее и ее родителей. Кроме того, Сидоров вымогал у девочки 23 тысячи рублей. После всего этого школьница попыталась покончить с собой. Врачам удалось ее спасти. Тем не менее, долго после этих событий девочка не прожила. 21 июля ее труп был обнаружен в родном селе в Еткульском районе.

Еще одна опасность, которая подстерегает южноуральских детей и подростков в социальных сетях - вербовка их в наркодилеров, а точнее «закладчиков». Они «покупаются» на предложения стать курьером со свободным графиком работы и высоким доходом. Об этом полицейские также поговорили с подростками и напомнили о том, что за распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы. Только за девять месяцев 2018 года в регионе было возбуждено 239 уголовных дел, связанных с незаконным распространением наркотиков, где в качестве обвиняемых выступают несовершеннолетние.

В марте этого года в Челябинске в Металлургическом районе было задержано четверо подростков, у которых изъято 50 граммов расфасованного синтетического наркотика.

В областном центре также задержали юных закладчиков. Их поймали с 90 пакетами спайса.

В октябре сотрудники Росгвардии задержали в Челябинске подростка-«закладчика». У парня при себе было 45 «доз» метилэфедрона.

В 2018 году уже 50 уголовных дел за распространение наркотиков направлено в суд. Пятеров подростков уже сидят в колониях. А несколько недель назад еще двое студентов, на этот раз Южноуральского государственного колледжа получили реальные сроки за распространение наркотиков. Денег на «закладках» отравы подростки так и не заработали.

Профилактическая работа с подростками полицейскими будет продолжена.