Жажда «легких» денег: в Челябинской области школьники все чаще становятся «закладчиками»

Наркодилеры выходят на детей и подростков: в Челябинской области школьники все чаще становятся «закладчиками».

Полицейские Южного Урала озвучивают неутешительную статистику: за девять месяцев 2018 года было возбуждено 239 уголовных дел, связанных с незаконным распространением наркотиков, где в качестве обвиняемых выступают несовершеннолетние.

Так, в феврале этого года задержан челябинский школьник, получивший посылку с наркотиками. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. В ходе обыска следователь СК обнаружил в квартире старшеклассника весы и фасовочный материал для изготовления разовых доз наркотиков и реализации через «закладки». Вину в совершении преступления юноша признал в полном объеме.

В марте этого года в Челябинске в Металлургическом районе было задержано четверо подростков, у которых изъято 50 граммов расфасованного синтетического наркотика. При этом все юноши из благополучных семей и на профилактическом учете не состоят.

В Магнитогорске в августе задержан 16-летнего ученик одной из школ города. Подросток, чтобы заработать денег, летом этого года установил на своем телефоне специальное приложение и вступил в переписку с неустановленным человеком, который рассказал ему о местах, в которых находятся тайники-закладки с наркотиками. Их школьник согласился сбывать наркозависимым за деньги.

В 2018 году уже 50 уголовных дел за распространение наркотиков направлено в суд. Пятеро подростков получили реальные сроки заключения.

Так, в апреле Курчатовский районный суд Челябинска огласил приговор двум старшеклассницам, пойманным в микрорайоне «Парковый» на закладке наркотиков. Школьницы 16 и 17 лет получили по четыре года лишения свободы условно.

Неделю назад двое студентов Южноуральского государственного колледжа получили реальные сроки за распространение наркотиков. Денег на «закладках» отравы подростки так и не заработали.

«Задержанные подростки сознались, что хотели заработать. Но не получилось, потому что оплата должна была производиться раз в неделю, а раскладкой закладок они фактически занимались один день, денежных средств они не получили. Каждому из подсудимых назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

К сожалению, это реальность нашего времени. Подростки не понимают простой истины: они соблазняются на получение «легких» денег за работу, которая им кажется очень простой. Для несовершеннолетних - это такой квест: нужно взять что-то и отнести куда-то, а за это получить деньги. На самом деле распространение наркотиков – очень серьезное преступление. Уголовный кодекс предполагает лишение свободы на срок от четырех лет до пожизненного заключения.

Но южноуральские подростки, к сожалению, все чаще становятся наркодилерами. Они «покупаются» на предложения стать курьером со свободным графиком работы и высоким доходом. Такими предложениями пестрят социальные сети и сайты. За такими вакансиями и скрываются предложения по распространению наркотиков. Встречаться с «работодателем» не нужно. Создатели этих интернет-магазинов в большинстве своем находятся за пределами России. Все инструкции несовершеннолетним приходят на сотовый телефон: где находится тайник с наркотиком, на каких адресах нужно сделать «закладку». Подростки считают, что конспирация полная и все их действия будут незаметны для окружающих. Но это не так. Полицейским давно известна эта схема. Стражи порядка Челябинской области каждый день задерживают так называемых «закладчиков».

«Возникает логичный вопрос, а почему не закрыть раз и навсегда эти сайты? Мониторинг интернет-ресурсов, через которые вербуются «закладчики», ведется постоянно. Но мировая паутина сейчас слишком доступна. Сайты, каналы в приложениях по продаже наркотиков выявляются, блокируются, но уже на следующий день открываются новые. Технически невозможно раз и навсегда закрыть эти наркоресурсы», - сообщил собеседник агентства из правоохранительных органов.

Еще на заседании антинаркотической комиссии, которая состоялась в марте этого года в правительстве региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил министру образования и науки Челябинской области Александру Кузнецову усилить работу по профилактике наркопреступлений среди несовершеннолетних. Особое внимание он просил уделить разъяснению последствий противоправных деяний.

Профилактикой постоянно занимаются полицейские. Она проводят антинаркотические занятия для школьников и студентов. Доводят до молодежи информацию о текущей наркоситуации, подробно рассказывают о медицинских, социальных, правовых последствиях наркомании и незаконного оборота наркотических средств. Но ситуация в регионе по прежнему критическая.