Ополченец Донбасса выиграл в Челябинском областном суде иск против южноуральских силовиков

Во вторник, четвертого декабря, в Челябинском областном суде рассматривалось исковое заявление 36-летнего ополченца Донбасса Филиппа Венедиктова на неправомерные действия должностных лиц Челябинской области.

Как ранее писало агентство "Урал-пресс-информ", воевавшему за Новороссию Филиппу Венедиктову в результате решения силовых структур был запрещен въезд в Россию сроком на 30 лет. Также парню отказали в предоставлении временного убежища на Южном Урале. Дело ополченца из Магнитогорского городского суда было передано по подсудности в Челябинский областной суд, так как в нем имеет место государственная тайна.

На первом заседании областного суда, восьмого ноября, стало понятно, что дело может принять другой оборот. Филипп Венедиктов остался доволен. Заседание перенесли на четвертое декабря, так как суд ждал документы по Филиппу Венедиктову из центрального аппарата ФСБ России.

Сегодня Челябинский областной суд встал на сторону ополченца Донбасса, который теперь сможет получить временное убежище в Челябинской области.

"Челябинский областной суд сегодня полностью удовлетворил мой иск, отменив решение ГУ МВД России по Челябинской области об отказе в предоставлении мне временного убежища и обязал принять у меня заявление по новой. Теперь буду подавать документы заново. Надеюсь, что в скором времени смогу стать гражданином страны, которую я люблю, которую считаю своей Родиной, за которую я воевал и готов воевать дальше. Завтра проконсультируюсь у представителя ГУ МВД области, где у меня должны принять новое заявление и на его основании сделать мне временную регистрацию. Заявление рассматривается в течение трех месяцев, но я надеюсь, что получится быстрее. Дальше, по алгоритму, - получение РВП (разрешение на временное проживание). Очень хочу стать участником действующей в России госпрограммы и получить паспорт ее гражданина в упрощенном порядке", - рассказал Филипп Венедиктов после судебного заседания.

Он напомнил, что был не согласен с тем, что ранее в Челябинской области его, сражавшегося за Новороссию русского человека, посчитали лицом, совершившим преступление против мира, и не нашли гуманных причин для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации.

"В итоге суд разобрался, разобрались представители власти, это очень хорошо, рад, что встретил понимание. Я до последнего надеялся, что здесь поймут: гуманные причины разрешить мне официально жить и работать в России есть, а причин считать меня террористом за то, что я воевал на Донбассе, - нет. Я без этой страны себя не вижу. Я ради нее, можно сказать, живу. Что объединяет нас всех? То, что мы - русские", - сказал Филипп Венедиктов.

Сегодня у Филиппа - большой праздник. В дальнейших планах - свадьба с любимой девушкой Ольгой, которая была рядом все это непростое для него время и очень его поддерживала, и, конечно, дети (сейчас дружная молодая пара уже воспитывает четырехлетнего Ярослава). В Магнитогорске, где живут ребята, Филипп работает в компании по ремонту лифтов элетромехаником (он хороший, опытный специалист) и, кроме того, занимается военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения в ДОСААФ.

"Планы на будущее - большие. Но сначала нужно все-таки документы получить", - смеется Филипп.

О своих размышлениях на тему воинского долга, любви к Родине, о том, что есть, по его мнению, война и как она влияет на жизни людей, о боевых товарищах, об испытанном на передовой и, конечно, о своем пути в ополчение Филипп Венедиктов рассказал в своем первом видеоролике на YouTube второго декабря это года.