Печи челябинского завода поглотили большую партию запрещенных вещдоков

В печах Челябинского металлургического комбината сожгли более 165-ти килограммов растительных и синтетических наркотиков. Запрещенные вещдоки по решению судов уничтожили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Заводские печи поглотили 164 килограмма марихуаны, 900 граммов героина и около одного килограмма «синтетики». 159 кило растительного наркотика россияне и граждане соседнего Казахстана планировали перевезти через государственную российско-казахстанскую границу, чтобы сбыть покупателям. Это было в мае 2017 года. Многокилограммовую партию марихуаны преступники спрятали в мешках с отрубями в грузовике, который не сумел пересечь автомобильный пункте пропуска «Мариинский» в Брединском районе. Тайное содержимое мешков обнаружили сотрудники регионального пограничного управления ФСБ России. Задержанные наркодилеры ранее продали четыре килограмма марихуаны жителю Башкирии.

Все участники преступления за покушение на незаконный сбыт

наркотических средств в особо крупном размере организованной группой и

контрабанду наркотических средств от девяти до 16-ти лет строгого режима.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, по другому уголовному делу, в которых фигурировало около 500 граммов «синтетики», были осуждены четверо жителей Сима. Участники преступного квартета, задержанного контрразведчиками в феврале прошлого года, получили от пяти до восьми лет лишения свободы.

Что касается сожженного в печах героина, то большая его часть, 710 граммов, является вещдоком по уголовному делу, виновным по которому признан гражданин Таджикистана. Тяжелый наркотик, приготовленный к дальнейшему сбыту, был обнаружен в жилище иностранца в июле 2017-го года. Хозяин героина получил восемь лет лишения свободы. Наказание он отбывает в колонии строгого режима.