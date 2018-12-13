Первое испытание для ВИП-главы Челябинска

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов до конца года еще раз лично встретится с жителями, недовольными экологической обстановкой в городе и пришедшими накануне в администрацию города на прием.

В День Конституции, 12 декабря, в мэрии Челябинска, как и по всей стране, проводился всероссийский прием граждан. Жителей принимал не только ВИП-главы, но также его заместители и начальники управлений.

Наибольшей популярностью пользовался Владимир Елистратов. Уже ближе к вечеру к нему пытались попасть на прием одновременно порядка 200 человек (данные по численности предоставила администрация). Люди, уставшие от уже почти двухнедельного смога, отсутствия свежего воздуха и беспросветной грязи под ногами на нечищенных тротуарах, решили лично спросить у нынешнего градоначальника, когда же это безобразие прекратится.

Две стороны встречи (да и СМИ) выдают разную интерпретацию произошедшему. Стоит напомнить, что на страницах ряда общественных эко-движений были размещены призывы к неравнодушным собраться всем вместе и пойти на всероссийский прием в мэрию. Да и повод был действительно серьезный - длительные НМУ негативно отражаются на самочувствии людей и вызывают недовольство бездействием (как кажется горожанам) ответственных лиц и раздражение жителей от собственной невозможности изменить ситуацию. Но часть горожан решили всё же действовать и после работы поехали не домой, чтобы поворчать в тепле, сидя на уютном диване, а отправились к главе, чтобы услышать ответы на беспокоящие их вопросы.

В кабинет главы на прием всем сразу попасть не удалось, часть пришедших разошлась по коридорам (в соцсетях сразу же появились неоднозначные комментарии по этому поводу), но затем людей пригласили в актовый зал.

Саму встречу и ее результаты стороны также комментирует по-разному. Кто-то хвалит ВИП-главы Елистратова, считая, что он справился с первым испытанием, заработав очки в свою политическую копилку, и сумел достойно выйти из непростой ситуации. Другие критикуют мэра и даже появилось стихотворение на этот счет: «ВРИО мэра Владимир Елистратов на встречу пришел, но конструктивного разговора не получилось. На первый же вопрос общественности: когда можно будет нормально дышать, чиновник ответил: «Давно были в Париже?».

Владимир Елистратов попытался рассказать собравшимся, что экологическая ситуация в городе несравнимо улучшилась по сравнению с обстановкой, которая была лет 10-20 назад. С ним категорически не согласились присутствующие в зале горожане.

Лидер движения «СТОП ГОК» Василий Московец, который собирается побороться за вакантный пост главы Челябинска, так охарактеризовал итоги встречи: «Если бы мы четыре года не терпели этот смог, а пришли бы сразу в администрацию города и области, и в большем количестве, сейчас б мы жили в совсем другом городе». Но он уверен, что положительный результат от этой встречи все-таки будет.

В мэрии заверили, что до конца года Владимир Елистратов обязательно встретится с приходившими к нему на прием челябинцами (выберет представителей от этой группы активистов или вновь всех соберет, пока не понятно) и ответит на те вопросы, которые они принесли на встречу.