Первый федеральный экологический форум пройдет в Челябинске 19 апреля

Первый федеральный экологический форум в рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» пройдет 19 апреля в Челябинске. Планируется обсудить вопросы реализации реформы обращения с отходами в регионах, качества атмосферного воздуха и квотирования выбросов, а также развития эковолонтерства.

Как сообщили в пресс-службе ЕР, на форуме ожидается порядка 600 участников - региональные координаторы партпрпоекта, представители депутатского корпуса, волонтерских движений, общественники, экологи.

В рамках обсуждения качества атмосферного воздуха и квотирования выбросов затронут вопросы, связанные с исполнением указа Президента Владимира Путина о наведении порядка в 12 городах, испытывающих наиболее сильное негативное влияние на окружающую среду, реализация закона о наилучших доступных технологиях, в том числе, установке счетчиков на трубы предприятий-загрязнителей, которые должны фиксировать порядка 60% выбросов в атмосферу и воду.

На форуме представят два партийных информационных ресурса, посвященных тематике реформы обращения с отходами: «Зеленая карта» и «Красная кнопка».

«Зеленая карта» - интерактивная карта, демонстрирующая реальную ситуацию с рекультивацией полигонов, строительством специальных сооружений по очистке воды, сохранением и очисткой водоемов.

Сервис «Красная кнопка» создан для сбора оперативной информации о проблемах окружающей среды - загрязнении воздуха, воды, водоемов, несанкционированных свалках и других нарушениях.