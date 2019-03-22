Почтовые отделения Челябинской области вышли в онлайн

Почти все отделения Почты России подключены к Интернету. Техническая модернизация открыла доступ к качественному сервису жителям даже небольших населенных пунктов.

Челябинский филиал Почты России завершает работы по подключению объектов почтовой сети к интернету. За год удалось обеспечить каналами связи еще полсотни отделений. На сегодняшний день 700 отделений (98%), в том числе 382 сельских, подключены к Интернету.

За год интернет-связью были обеспечены полсотни почтовых отделений, расположенные в Сосновском, Катав-Ивановском, Агаповском, Каслинском, Красноармейском и Ашинском районах. Удалось не только увеличить количество отделений, работающих в режиме онлайн, но и вдвое повысить скорость доступа в интернет.

«Ранее в отделениях, не подключенных к интернету, на проведение финансовых операций требовалось несколько дней. Например, при оплате коммунальных услуг деньги не сразу поступали на счета поставщиков. Почтовое отделение на электронных или бумажных носителях передавало информацию в почтамт. А оттуда уже средства перечислялись поставщикам услуг. Денежные переводы в таких отделениях не принимались и не выдавались. С подключением отделений к интернету, клиентам стал доступен широкий спектр услуг, а зачисление средств происходит в режиме реального времени», - рассказал заместитель директора по информационным технологиям Челябинского филиала Почты России Виктор Загоскин.

Кроме того, почтовики провели модернизацию автоматизированных рабочих мест операторов связи и начальников отделений. Заменили 1600 комплектов компьютерной и оргтехники. Проведенная модернизация позволила увеличить скорость работы операторов связи и сократить время обслуживания клиентов.

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