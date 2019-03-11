Полиция: на матерном видео действительно сотрудники ППС Челябинска

Полицейские Челябинска озвучили результаты проверки информации об инциденте, который произошел в Тракторозаводском районе города Челябинска с участием стражей порядка.

Видеозапись произошедшего выложил у себя на странице в социальной сети правозащитник Александр Долгушин. По его информации, инцидент произошел в ночь с восьмого на девятое марта. В нем, предположительно, был замешан сотрудник отдела полиции №4 Тракторозаводского района города Челябинска. Комментируя указанное событие автор утверждает, что сотрудники полиции во время конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

«По данному инциденту в Управлении МВД России по городу Челябинску была инициирована проверка, в ходе которой установлено, что на видео действительно запечатлены сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску. Полицейские в утреннее время 9 марта текущего года находились в Тракторозаводском районе сразу после окончания несения службы, в связи с чем были одеты в форменное обмундирование. На момент проверки факт алкогольного опьянения полицейских не нашел своего подтверждения. Проверка по данному инциденту продолжается», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», изначально правозащитник Александр Долгушин написал у себя на странице, что двое сотрудников ППС в состоянии алкогольного опьянения, будучи одетыми в форменную одежду сотрудников МВД, ввязались в словесную перепалку с прохожим, публично выражались нецензурной бранью, нарушая общественный порядок, а также немотивированно применяли физическую силу по отношению к гражданскому лицу. После этого один из сотрудников пытался забрать телефон у очевидца происшествия, а также угрожал ему.

Правозащитник намерен написать сообщение на имя начальника ГУ МВД России по Челябинской области для принятия соответствующих мер.