Челябинских полицейских обвинили в пьяных разборках с прохожими

Ругались матом и нападали: в Челябинске двоих сотрудников ППС обвинили в том, что они устроили пьяные разборки с местным жителем. У очевидца, который снимал все происходящее на телефон, полицейские якобы пытались забрать сотовый.

Видеозапись произошедшего выложил у себя на странице в социальной сети правозащитник Александр Долгушин. По его информации, инцидент произошел в ночь с восьмого на девятое марта. В нем, предположительно, был замешан сотрудник отдела полиции №4 Тракторозаводского района города Челябинска. На кадрах видно, что полицейский устраивает скандал с местным жителей, при этом страж порядка нецензурно выражается.

«Двое сотрудников ППС в состоянии алкогольного опьянения, будучи одетыми в форменную одежду сотрудников МВД, ввязались в словесную перепалку с прохожим, публично выражались нецензурной бранью, нарушая общественный порядок, а также с немотивированно применяли физическую силу по отношению к гражданскому лицу. После этого один из сотрудников пытался забрать телефон у очевидца происшествия, а также угрожал ему. Это и вынудило очевидца события, боявшегося мести полицейских, обратиться с просьбой о помощи ко мне как к общественному деятелю. По моему мнению, данные сотрудники позорят честь мундира, а также сводят на нет весь труд своих коллег, которые ежедневно, не жалея сил, несут службу по охране нашей мирной жизни. Данные лица не достойны нести службу в органах МВД, так как своими поступками дискредитируют сотрудников правоохранительных органов», - пишет Александр Долгушин.

Правозащитник намерен написать сообщение на имя начальника ГУ МВД России по Челябинской области для принятия соответствующих мер.

«Данная информация сейчас проверяется, проверяется и видеозапись на соответствие действительности. Если факты подтвердятся, то будут сделаны выводы относительно виновных», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Видео: https://vk.com/id22773410?z=video22773410_456239123%2F03d9960cfe6dece1d7...