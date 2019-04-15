Полпред раскритиковал неприглядное состояние дороги Челябинск-Екатеринбург и поручил навести порядок

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов раскритиковал состояние дороги Челябинск-Екатеринбург

Напомним, 12 апреля Николай Цуканов приезжал с рабочим визитом в Челябинск. «Возвращаясь из Челябинска, отметил, что федеральная трасса не содержится в должном состоянии: всюду грязь, мусор – дорожные службы обязаны регулярно наводить порядок, содержать в чистоте проезжую часть и обочины», - отметил полпред сегодня, 15 апреля, на еженедельном оперативном совещании.

Полпред также отметил и неприглядных внешний вид населенных пунктов вдоль трассы.

Николай Цуканов поручил главным федеральным инспекторам в регионах УрФО взять на контроль вопрос с наведением порядка и благоустройства.

«Очевидно, что от улучшения работы в этом направлении зависит качество жизни наших граждан, их настроение и самочувствие, – отметил Николай Цуканов. - Жители должны видеть, что их города и села становятся местом комфортным и удобным».