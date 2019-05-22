Поселки Сосновского района получили линию гигабитного интернета от «Интерсвязи»

Лидер телекоммуникационного рынка Урала – компания «Интерсвязь» - обеспечила всем жителям посёлков Есаульский и Мирный Сосновского района Челябинской области возможность пользоваться цифровым телевидением и качественным

интернетом со скоростью до 630 мегабит в секунду за счет широкополосного доступа.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы

компании «Интерсвязь» Юлия Митюгова, помимо «стандартного» набора услуг оператора связи, новые абоненты могут воспользоваться интеллектуальными решениями в сфере Интернета вещей, «Умного дома» и «Умного города». Владельцы частных домов оценят функцию «Теледомофон», позволяющую открывать ворота или гаражные двери в одно касание экрана смартфона, без необходимости выходить из автомобиля или во двор для встречи гостей. Беспроводная технология LoRaWAN станет незаменимым помощником в сборе показаний приборов учёта, предотвращении и оперативном устранении возможных коммунальных аварий.

По словам заместителя технического директора компании «Интерсвязь» Руслана

Усманова, умные сервисы для селян уже не фантастика, а реальность. Ранее ими смогли воспользоваться жители крупных городов Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Райне важно в эпоху развития информационных технологий иметь доступ к современным телекоммуникационным продуктам.

Теперь Южный Урал входит в число регионов России с самым высоким проникновением интернета среди населения. И немаловажную роль в этом сыграла «Интерсвязь». В планах компании строительство оптоволоконных сетей в частных секторах Сосновского, Аргаяшского, Красноармейского районов и Копейского городского округа.