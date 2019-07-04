После победы на мемориале Масленникова молодые полицейские Челябинска получили офицерские звания

25 сотрудников челябинской полиции поощрены за образцовое исполнение служебных обязанностей и активное участие в организации и проведении XXXIII мемориала имени Виталия Титовича Масленникова.

Сегодня, четвертого июля, в управлении МВД России по городу Челябинску состоялось аппаратное совещание, на котором главный полицейский областного центра Сергей Миронов поблагодарил участников спортивных состязаний, прошедших в рамках Мемориала имени Масленникова, посвященного памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей за стойкость, спортивный характер и командный дух, проявленные на соревнованиях.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 22 июня, в Челябинске на стадионе имени Елесиной стражи порядка выявляли лучших в мини-футболе, стрельбе, перетягивании каната, комбинированном беге, подтягивании на перекладине и эстафете. В итоге в результате упорной борьбы, как и год назад, победителем мемориала Виталия Масленникова стала сборная УМВД России по городу Челябинску. На втором месте расположились полицейские Миасса и замкнули тройку лидеров стражи порядка из Магнитогорска.

Сегодня 11 молодых сотрудников подразделений дознания, следствия, ГИБДД получили первые специальные звания. Сергей Миронов поздравил новоиспеченных полицейских с присвоением первых офицерских званий, пожелал с честью и достоинством нести звание сотрудника полиции и добросовестно выполнять возложенные на них служебные обязанности.

Кроме того, двое сотрудников оперативных подразделений Отделов полиции «Тракторозаводский» и «Калининский» Управления МВД России по городу Челябинску за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности награждены ведомственными медалями «За доблесть в службе» и «За боевое сотрудничество».

Для справки:

Мемориал носит имя погибшего при исполнении служебных обязанностей заместителя начальника отдела уголовного розыска челябинского УВД подполковника Виталия Масленникова.

23 июня 1986 года во время задержания преступника он, спасая жизнь находившихся рядом людей, был смертельно ранен в голову. Врачи сделали все возможное и невозможное, но спасти полицейского медики не смогли. За мужество и самоотверженные действия Виталия Масленникова посмертно наградили орденом Красной Звезды. В Ленинском районе столицы Южного Урала его именем назвали улицу, а приказом МВД от 21 января 1987 года его имя занесено навечно в списки личного состава милиции Челябинска.