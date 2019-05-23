Пресс-секретарь губернатора Челябинской области не будет стоить бюджету дополнительных денег

Введение в структуру аппарата губернатора и правительства Челябинской области должности пресс-секретаря главы региона не повлечет дополнительной нагрузки на областной бюджет.

Об этом вчера, 22-го мая, на заседании комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению заявила начальник управления госслужбы и противодействия коррупции областного правительства Татьяна Язовских, комментируя проект регионального закона "О внесении изменения в приложение к закону Челябинской области "Об утверждении реестра должностей государственной службы Челябинской области.

Члены комитета, рассмотрев предлагаемый проект, одобрили его и рекомендовали Заксобранию принять в первом и третьем чтениях, миновав процедуру второго.

Согласно другому проекту, рассмотренному на этом же заседании ("О внесении изменения в приложение 1 к постановлению ЗСО "Об оплате труда госслужащих Челябинской области и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц"), введение в реестр должностей государственной гражданской службы региона новой должности пресс-секретаря губернатора предусматривает установление должностного оклада. Заработную плату пресс-секретарь главы региона будет получать из средств областного бюджета.

Данный проект постановления депутаты также одобрили. Было решено рекомендовать Законодательному собранию Челябинской области принять его в предлагаемой редакции.

Татьяна Язовских напомнила, что прежний пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин (покинул пост 24-го мая) совмещал две должности - эту и начальника управления пресс-службы и информации регионального правительства. Теперь данные функции разделены. Управление пресс-службы и информации возглавила бывший пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова.

"Если закон примут, то появятся две отдельные должности. Дополнительных финансовых ресурсов не потребуется - мы планируем провести реорганизацию управления, не увеличивая штатную численность сотрудников", - отметила Татьяна Язовских.

Как стало известно агентству "Урал-пресс-информ", на должность пресс-секретаря губернатора ожидается приход Сергея Зюся, руководителя пресс-службы ЗАТО Озерск. Эту информацию агентству подтвердил сам Сергей.