Президент Союза архитекторов России: Небольшими усилиями можно превратить Челябинск в комфортный город

Первые результаты работы по созданию единой концепции благоустройства Челябинска были презентованы сегодня, 30 октября, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

Документ разрабатывает Союз архитекторов России, президентом которого является Николай Шумаков.

Он не понаслышке знаком с Челябинском – родился в Коркино, вырос на коркинском разрезе (так он говорил про себя в одном из интервью), окончил челябинскую математическую школу, а затем московский архитектурный институт. Он автор нескольких десятков подземных и наземных сооружений.

«Небольшими усилиями можно превратить Челябинск в комфортный город», - уверен президент Союза архитекторов России, генеральный директор центрального дома архитектора Николай Шумаков.

Старт системным работам по улучшению городской среды Челябинска губернатор Борис Дубровский дал в начале 2018 года. Для проведения комплексного анализа состояния общественных пространств Челябинска по поручению губернатора была сформирована команда специалистов.

При поддержке Союза архитекторов России команда провела социокультурное исследование, изучила транспортную и пешеходную инфраструктуру Челябинска, создала фотоплан центра города. Сегодня эксперты представили свои наработки общественности и СМИ.

Благоустройство Челябинска согласно разрабатываемой концепции планируется реализовать к 2020 году - к саммитам ШОС и БРИКС. При этом властями поставлена задача сохранить индивидуальность города.

«Для Челябинска проведение саммитов ШОС и БРИКС – это ответственность, вызов и что еще важнее – наследие, которое останется горожанам, - отметил на встрече губернатор Борис Дубровский. - Результатом нашей общей работы должен стать город, которым мы будем гордиться».

Глава региона особо подчеркнул, что создание концепции благоустройства должно быть максимально открытым на всех этапах и обсуждаться с жителями.

«Нужно сделать что-то притягательное не только для горожан, но и для всех жителей страны. После саммитов Челябинск должен получить импульс в развитии, как Казань или Сочи», – сообщил Николай Шумаков.

Планируется провести работы по благоустройству (особое внимание уделят гостевым маршрутам), озеленению, обновлению конструкций дорожно-транспортной сети, ремонту зданий и сооружений, ремонту и замене сетей наружного ландшафтного освещения, архитектурному освещению фасадов. Предусмотрены мероприятия по инженерному обеспечению проведения всех работ и по малым архитектурным формам.

Борис Дубровский отметил, что в первую очередь, концепцию благоустройства должны одобрить челябинцы. Уже в декабре архитекторы завершат все проектировочные работы и начнется благоустройство.

Справка.

Николай Шумаков с 1977 года (с момента окончания вуза) и по настоящее время работает в области проектирования транспортных сооружений и иных объектов промышленно-гражданского назначения. За последнее десятилетие под его руководством были запроектированы и построены уникальные транспортные сооружения: станции московского метрополитена («Шипиловская», «Борисово», «Зябликово», «Сретенский бульвар», второй вестибюль станции «Маяковская», «Парк Победы» и другие), первые в России монорельсовая транспортная система и линия легкого метро, первый в Москве вантовый Живописный мост и крупнейший в Европе аэровокзальный комплекс «Внуково-1» с подземным железнодорожным терминалом и подземным участком железной дороги.

Николай Шумаков работал над архитектурным проектом станций Челябинского метрополитена (на сегодня строительство заморожено).